Сульшер отреагировал на увольнение Лэмпарда из "Челси"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста наставника лондонского "Челси".
"Не думаю, что Лэмпарду требуется жалость. Я знаю его характер. Уверен, что он вскоре придет в норму. Верю, что его ждет прекрасная тренерская карьера.
"Челси" попал в черную полосу, но ранее они занимали первое место в Премьер-лиге. У них впервые произошел спад при Лэмпарде, поэтому его отставка меня удивила. Но комментировать действия руководства "Челси" не является моей задачей. Мы не знаем, что происходило внутри клуба. Но мне жаль, когда коллега теряет работу", - приводит слова Сульшера Sky Sports.
Не пропустите: Фрэнк Лэмпард заявил, что ему не хватило времени в "Челси" для больших побед. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич" и вышел на 1-е место в АПЛ
-
Форвард "Спартака" Ларссон сделал предложение своей девушке. Она ответила
-
"Интер" одержал феерическую победу над "Миланом" в Кубке Италии
-
"Спартак" сделал финальное предложение по трансферу Промеса
-
Деян Ловрен поиграл с ручным питоном (видео)
-
Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче Кубка Италии (фото)
-
В "Зените" объяснили, почему клуб не рассчитался с "Барселоной" за Малкома
-
ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда сборной Турции
-
Томас Тухель стал пятым немецким тренером в истории АПЛ
-
"Леванте" вышел в четвертьфинал Кубка Испании
-
"Интер" согласовал новый контракт с Лаутаро Мартинесом
-
"Вест Хэм" обыграл "Кристал Пэлас" и обошел "Ливерпуль"
-
Сульшер отреагировал на увольнение Лэмпарда из "Челси"
-
Алехандро Гомес стал игроком "Севильи"
-
"Локомотив" объявил об уходе Жалолиддинова
-
Буффону грозит серьезное наказание за богохульство
-
ЦСКА сообщил о состоянии травмированного Фукса
-
Аллегри готов возглавить клуб Серии А
-
Томас Тухель возглавил "Челси"
-
Агент Мусы не исключил возвращения Ахмеда в ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18