Сульшер отреагировал на увольнение Лэмпарда из "Челси"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста наставника лондонского "Челси".

"Не думаю, что Лэмпарду требуется жалость. Я знаю его характер. Уверен, что он вскоре придет в норму. Верю, что его ждет прекрасная тренерская карьера.

"Челси" попал в черную полосу, но ранее они занимали первое место в Премьер-лиге. У них впервые произошел спад при Лэмпарде, поэтому его отставка меня удивила. Но комментировать действия руководства "Челси" не является моей задачей. Мы не знаем, что происходило внутри клуба. Но мне жаль, когда коллега теряет работу", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

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