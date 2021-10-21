Сульшер ответил критикам Роналду
Фото твиттер Криштиану Роналду
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер обратился к тем, кто критикует нападающего Криштиану Роналду.
Норвежский тренер встал на защиту своего подопечного после матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты".
"Если кто-то хочет критиковать Роналду за работоспособность и отношение к делу, то пусть просто посмотрит этот матч. Пусть посмотрит, как он перемещается. У ворот соперника он просто великолепен. Я был очень доволен тем, как он вёл игру в атаке. Мы просили его делать рывки и оказывать давление. Мы играли дома и хотели, чтобы зрители поддерживали нас. Роналду сделал всё, что должен делать центральный форвард. Гол стал результатом действий, которые ему удаются лучше всего", - цитирует Сульшера Daily Mail.
Напомним, что "МЮ" одержал волевую победу над "Аталантой" со счётом 3:2, а Роналду записал в свой актив решающий гол.
Не пропустите: Роналду ярко отреагировал на волевую победу "Манчестер Юнайтед" над "Аталантой". | http://soccernews.ru
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