Сульшер озвучил цель "Манчестер Юнайтед" на оставшиеся матчи АПЛ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер обозначил задачу для своей команды на последние шесть туров английской Премьер-лиги.
"Мы должны набрать 18 очков в восьми последних матчах после международного перерыва. Уже прошло две игры и мы добыли только три балла, теперь нам нужно набрать ещё 15 в последних шести встречах. У нас больше нет права на ошибку", - приводит слова Сульшера Sky Sports.
После 32 сыгранных матчей "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко.
"Красным дьяволам" в рамках чемпионата осталось сыграть с "Вест Хэмом" (дома), "Эвертоном" (в гостях), "Манчестер Сити" (дома), "Челси" (дома), "Хаддерсфилдом" (в гостях) и "Кардиффом" (дома).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Арсенал Лондон
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|31
|61
|5
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14