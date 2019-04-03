Сульшер озвучил цель "Манчестер Юнайтед" на оставшиеся матчи АПЛ

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Сульшер озвучил цель "Манчестер Юнайтед" на оставшиеся матчи АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер обозначил задачу для своей команды на последние шесть туров английской Премьер-лиги.

"Мы должны набрать 18 очков в восьми последних матчах после международного перерыва. Уже прошло две игры и мы добыли только три балла, теперь нам нужно набрать ещё 15 в последних шести встречах. У нас больше нет права на ошибку", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

После 32 сыгранных матчей "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко.

"Красным дьяволам" в рамках чемпионата осталось сыграть с "Вест Хэмом" (дома), "Эвертоном" (в гостях), "Манчестер Сити" (дома), "Челси" (дома), "Хаддерсфилдом" (в гостях) и "Кардиффом" (дома).

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