Сульшер озвучил сроки восстановления Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал процесс восстановления хавбека клуба Поля Погба после травмы бедра. Напомним, француз получил повреждение 6 февраля в матче АПЛ против "Эвертона" (3:3).

"Восстановление Поля идет хорошо. Лечение началось, но он пропустит еще несколько недель. Погба точно не поможет нам в феврале", — цитирует Сульшера Mirror.



Стоит отметить, что несмотря на травму, на полузащитника по прежнему претендует "Реал". В его трансфере заинтересован лично Зидан.