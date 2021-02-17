Сульшер озвучил сроки восстановления Погба

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Сульшер озвучил сроки восстановления ПогбаНаставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал процесс восстановления хавбека клуба Поля Погба после травмы бедра. Напомним, француз получил повреждение 6 февраля в матче АПЛ против "Эвертона" (3:3).

"Восстановление Поля идет хорошо. Лечение началось, но он пропустит еще несколько недель. Погба точно не поможет нам в феврале", — цитирует Сульшера Mirror.

Стоит отметить, что несмотря на травму, на полузащитника по прежнему претендует "Реал". В его трансфере заинтересован лично Зидан.

В текущем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 28 игр, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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