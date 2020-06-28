Сульшер первым в Англии сделал шесть замен за матч

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер стал первым тренером в АПЛ, совершившим шесть замен в чемпионате Англии.

В матче 1/4 финала Кубка Англии с "Норвичем" (2:1) по ходу встречи было сделано пять замен: пять в основное время и одну - в добавочное. Это первый подобный случай в чемпионате.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" установил рекорд по выходам в полуфинал Кубка Англии.

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