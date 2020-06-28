Сульшер первым в Англии сделал шесть замен за матч

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшернорвич сити

Сульшер первым в Англии сделал шесть замен за матч

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер стал первым тренером в АПЛ, совершившим шесть замен в чемпионате Англии.

В матче 1/4 финала Кубка Англии с "Норвичем" (2:1) по ходу встречи было сделано пять замен: пять в основное время и одну - в добавочное. Это первый подобный случай в чемпионате.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" установил рекорд по выходам в полуфинал Кубка Англии.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Sport.es: Артур прилетел в Турин для медосмотра в "Ювентусе"

Sport.es: Артур прилетел в Турин для медосмотра в "Ювентусе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов