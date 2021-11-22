Сульшер - первый за 49 лет тренер "Манчестер Юнайтед", не выигравший ни одного трофея

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Сульшер - первый за 49 лет тренер "Манчестер Юнайтед", не выигравший ни одного трофея

Фото твиттер АПЛ

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер закончил работу в клубе без победы в каком-либо турнире.

Норвежец стал первым за 49 лет тренером "красных дьяволов", который не выиграл ни одного трофея с командой.

В последний раз подобное в "МЮ" было в 1972 году - тогда без титулов "Олд Траффорд" покинул ирландец Фрэнк О’Фаррелл.

Сульшер возглавлял "Юнайтед" с декабря 2018 года. В прошлом сезоне он мог выиграть Лигу Европы, но в финале уступил "Вильярреалу".

Не пропустите: Сульшер высказался об уходе из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru 
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