Сульшер - первый за 49 лет тренер "Манчестер Юнайтед", не выигравший ни одного трофея

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Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер закончил работу в клубе без победы в каком-либо турнире.

Норвежец стал первым за 49 лет тренером "красных дьяволов", который не выиграл ни одного трофея с командой.

В последний раз подобное в "МЮ" было в 1972 году - тогда без титулов "Олд Траффорд" покинул ирландец Фрэнк О’Фаррелл.

Сульшер возглавлял "Юнайтед" с декабря 2018 года. В прошлом сезоне он мог выиграть Лигу Европы, но в финале уступил "Вильярреалу".

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