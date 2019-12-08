Сульшер побеждает топов, а Гвардиола получил очередную порцию проблем: разбираем дерби Манчестера в рамках 16 тура АПЛ

Явным фаворитом "манкунианского" дерби на "Этихаде" выглядел "Манчестер Сити", но все было не столь однозначно. В "горожан" в последние месяцы регулярно заметен игровой кризис против организованных соперников, а "Юнайтед" под руководством Сульшера очень удачно играет с грандами. Этому есть логическое объяснение – норвежский специалист не может поставить команде позиционную атаку, но имеет классные контрвыпады и хорошо готовится к топ-матчам. "Манчестер Юнайтед" заявил о себе с первых минут, очень остро выбегая к чужим воротам. "Дьяволы" чуть ли не каждую атаку доводили до логического завершения. Фред отдал на Джеймса – выстрел Дэниэла парировал голкипер. Рэшфорд разрезал оборону "Сити" пасом на Лингарда – удар с острого угла взял Эдерсон. Марсиаль получил хороший пас и разрядил пушку – снова вратарь на месте. Хозяева также настойчиво атаковали, но Ван Биссака и его партнеры грамотно держались. Даже когда соперник все же проходил сквозь редуты, удары блокировались или летели мимо. Зато "Манчестер Юнайтед" продолжал разрывать оборону "горожан". Рэшфорд с левого фланга залетел в штрафную и упал после столкновения с Бернарду. Судья сначала промолчал, но VAR показал, что это пенальти – португалец не играл в мяч. Маркус с 11 метров открыл счет!

Как ни странно, а смертельные контры гостей не исчезали. Фред пробежал по правому флангу и вовремя вернул в центр на Рэшфорда, но форвард немного не попал в дальнюю "шестерку". Через минуту Маркус эффектным ударом потряс перекладину, а через несколько мгновений "Юнайтед" удвоил преимущество! Контратака уже захлебывалась, но Марсиаль обыгрался с Джеймсом и бильярдно пробил в ближний угол – мяч от штанги влетел в ворота, не оставив Эдерсону шансов. На тот момент статистика ударов в створ была 0:5 в пользу "красных". "Манчестер Сити" получил заслуженное наказание за слабый футбол. Гости отдали мяч полностью в распоряжение подопечных Гвардиолы, но голевых моментов все равно было мало. Дальние удары Силва в руки Де Хеа таковыми не назовешь. Лишь после активизации Де Брюйне "горожане" начали по-настоящему давить. Кевин классно забросил на Жезуса, однако бразилец в падении пробил головой неточно. Прямой удар бельгийца со штрафного пролетел над воротами. Еще КДБ перспективно забрасывал на дальнюю штангу, но партнеры были не готовы. Гвардиола нервничал и много апеллировал к арбитрам. Его можно понять – мяч дважды попадал в руку гостям в штрафной. Впрочем, в конечность Линделёфа сфера отскочила после рикошета, а Фред, по мнению рефери, не имел возможности среагировать на прострел.

На второй тайм "Манчестер Юнайтед" прогнозируемо выбрал автобус. Ребята Сульшера сидели глубоко, но не позволяли беспокоить Де Хеа. "Горожане" все же пользовались грубыми ошибками: заблокированный удар Де Брюйне, рейд Стерлинга через всю штрафную, который мог привести к пенальти. Отличный шанс в "Сити" возник в середине второго тайму, когда мощный удар Родри из-под перекладины вытащил ДРХ. Вышедший на замену Марез и сразу мог протолкнуть мяч в сетку - не хватило совсем немного. Юнайтед редко, но отвечал. Прорыв по правому флангу почти привел к моменту Марсиаля, но мяч до форварда не дошел. Другую атаку Лингард завершил ударом в упор – Эдерсон сохранил концентрацию. В то же время комбинации хозяев становились все более опасными для обороны "дьяволов", однако последнего паса Сити все равно не хватало. Сократить отставание мог Отаменди, который заменил травмированного Стоунза (катастрофа в центре обороны продолжается). Первый удар аргентинца головой после углового пролетел мимо цели. Не сделал тогда, сделал через 20 минут. Оборона опять не удержала Никласа на подаче Мареза – центрбэк выиграл "второй этаж" и загнал мяч в сетку. Обострить ситуацию еще больше имел шанс Рияд, который качнул соперника в штрафной – Де Хеа справился. "Манчестер Сити" безрезультатно давил до финального свистка, а "Манчестер Юнайтед" умело убивал время. В итоге "дьяволы" удержали сенсационную победу на "Этихаде" – 1:2! Гвардиола с 32 очками остался на 3 месте, но отстает от лидера "Ливерпуля" уже на 14 пунктов. Сульшер набрал 24 зачетных балла и поднялся на 5 место АПЛ. В зону ЛЧ - 5 очков.

Сульшер обыграл Моуринью и Гвардиолу в течении одной недели

Успехи норвежца в больших матчах не случайны. Сульшер под каждого соперника подбирает грамотную тактику. В среду "дьяволы" активно прессинговали после потерь, чтобы нейтрализировать быстрые атаки "Тоттенхэма", а вчера встречали "Сити" низким блоком, отказавшись от агрессии без мяча на чужой половине. В обоих случаях сработало. У "Манчестер Сити" последнее время серьезные проблемы с преодолением организованной обороны. А у МЮ сейчас одна из лучших защит в чемпионате. В итоге команда из Силвой, Стерлингом и Де Брюйне в атаке сделала за матч 47 кроссов и не показала почти ничего другого. Это лишнее доказательство того, что у "Сити" есть игровой кризис (Пеп за этот сезон уже потерял столько очков, как за весь прошлый). Но Сульшер сделал все, чтобы этот кризис проявился, максимально реализовав возможности своего состава. Летом "Манчестер Юнайтед" потратил космические 130 млн фунтов на двух защитников. Полгода спустя можно говорить, что трансферы Магуайра и Ван Биссаки – замечательные инвестиции МЮ. Гарри сыграл надежно, солидно, разумно (навесам "Сити" противопоставил 10 выносов), но насколько же крутым был Аарон. Он полностью закрыл ударный фланг "Манчестер Сити", сделав 5 удачных отборов, 2 перехвата, 7 выносов и 9 блоков. Просто грандиозный перфоманс Ван Биссакы.

Рэшфорд опять все разрулил

План "Манчестер Юнайтед" на дерби заключался не только в слаженной обороне – команда показала свои козыри и впереди. Завладев мячом, "дьяволы" мгновенно доставляли его в атаку. Марсиаль, Рэшфорд, Джеймс и Лингард пользовались свободными зонами ("Сити" не успевал возвращаться). Контрвыпады МЮ были очень опасны и эффективными. Главная заслуга на плечах Рэшфорд. Маркус в невероятной форме. Он превращает в голевые моменты даже посредственные атаки (заработанный пенальти, перекладина с линии штрафной) благодаря скорости и убийственным ударам. Рэшфорд, подобно своему наставнику, сияет против грандов. И это также логично объясняется – ему нужно свободное пространство, а не мяч в статике. В текущем сезоне Маркус стал самым молодым игроком, кто забил 10 голов в топ-лигах. С его лица исчезла вечная фрустрация, он начинает оправдывать возложена на него статус лидера. Стоит отметить и активность Джеймса, который отработал на 10 из 10. Вингер помогал сзади (4 отборы, 8 подборов) и обострял впереди (4 передачи под удар). Он замучил Анхелиньо на фланге, заставив болельщиков снова жалеть о травме Зинченко. Хотя не факт, что тот сыграл бы лучше.