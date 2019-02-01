Сульшер поборется за звание лучшего тренера января в АПЛ

Теги аплуле гуннар сульшершон дайшральф хазенхюттль

Сульшер поборется за звание лучшего тренера января в АПЛ

Определены три претендента на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам января.

АПЛ включила в список номинантов Уле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед"), Шона Дайша ("Бернли") и Ральфа Хазенхюттля ("Саутгемптон").

Отметим, что в январе "МЮ" добыл три победы и одну ничью, "Бернли" выиграл два матча и дважды разошёлся миром, аналогичные результаты и у "Саутгемптона".

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