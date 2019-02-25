Сульшер подарил футболку команды "Королю Севера"

Известный актер Кит Харингтон побывал на матче АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" (0:0).

После того, как матч завершился, актер посетил раздевалку, где главный тренер Сульшер вручил актеру подарок.

From one King in the North to another.



Great to welcome #GameOfThrones star and #MUFC fan Kit Harington to Old Trafford on Sunday. pic.twitter.com/0qZzhXgEm4 — Manchester United (@ManUtd) 25 февраля 2019 г.

Харрингтон стал популярным благодаря своей роли в сериале "Игра престолов", финальная версия которого состоится 14 апреля 2019 года. В честь этого Сульшер подарил ему футболку команды с надписью на спине "Король Севера".

"МЮ" занимает 5 место турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 баллов.

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