Сульшер подарил футболку команды "Королю Севера"

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Сульшер подарил футболку команды "Королю Севера"

Известный актер Кит Харингтон побывал на матче АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" (0:0).

После того, как матч завершился, актер посетил раздевалку, где главный тренер Сульшер вручил актеру подарок. 

Харрингтон стал популярным благодаря своей роли в сериале "Игра престолов", финальная версия которого состоится 14 апреля 2019 года. В честь этого Сульшер подарил ему футболку команды с надписью на спине "Король Севера".

"МЮ" занимает 5 место турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 баллов.

Не пропустите: АПЛ объявила о переносе манчестерского дерби. | http://soccernews.ru

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