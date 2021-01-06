Сульшер поделился мнением о Донни ван де Беке

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Сульшер поделился мнением о Донни ван де БекеГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу хавбека команды Донни ван де Бека.

"Когда Донни появлялся на поле, то проявлял себя отлично. Не нужно спешить с выводами и считать, что если он не в старте, то это плохой показатель. Линделеф и Фред являются хорошими примерами обратного. Пришло время и они стали ключевыми игроками. Придет время и для Донни.

Просто ему еще пока тяжело конкурировать с такой полузащитой, как у нас. Бруну Фернандеш, Хуан Мата, Джесси Лингард, другие - все отличные игроки. Нужно просто ждать шанса", — цитирует Сульшера Goal.

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