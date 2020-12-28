Сульшер поделился мнением о Кавани
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил форму форварда Эдинсона Кавани и допустил вариант продления контракта с уругвайцем. Текущий контракт действует до конца сезона. Но клуб обладает опцией пролонгации еще на год.
"Пока все похоже на то, что Эдинсон сможет еще несколько лет выступать на самом высоком уровне. Его влияние на команду колоссальное. Мое доверие к Кавани такое же полное, как и к другим парням. У нас отличная конкуренция и скамейка.
Хочу отметить профессионализм игрока. В свои 33 года - он входит в число лучших игроков по физическому состоянию", — цитирует Сульшера talkSport.
В сезоне 2020/2021 уругваец вышел на поле 8 раз и сумел отметиться 3 голами и 2 результативными передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18