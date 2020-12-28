Сульшер поделился мнением о Кавани

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Сульшер поделился мнением о КаваниНаставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил форму форварда Эдинсона Кавани и допустил вариант продления контракта с уругвайцем. Текущий контракт действует до конца сезона. Но клуб обладает опцией пролонгации еще на год.

"Пока все похоже на то, что Эдинсон сможет еще несколько лет выступать на самом высоком уровне. Его влияние на команду колоссальное. Мое доверие к Кавани такое же полное, как и к другим парням. У нас отличная конкуренция и скамейка. 

Хочу отметить профессионализм игрока. В свои 33 года - он входит в число лучших игроков по физическому состоянию", — цитирует Сульшера talkSport.

В сезоне 2020/2021 уругваец вышел на поле 8 раз и сумел отметиться 3 голами и 2 результативными передачами.

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