Сульшер поделился мнением о нападающих Рэшфорде и Мбаппе

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Сульшер поделился мнением о нападающих Рэшфорде и Мбаппе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что думает о форвардах Килиане Мбаппе и Маркусе Рэшфорде после матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с ПСЖ (2:1).

Рэшфорд - отличный футболист, талантливый. Мбаппе тоже прекрасный игрок. Их сложно сравнивать, но в следующие 10-15 лет они будут топ-футболистами", - цитирует Сульшера Goal.

21-летний Мбаппе в этом сезоне провел 4 матча в Лиге 1, забив 4 гола. 22-летний Рэшфорд стал автором гола во встрече с ПСЖ и помог "МЮ" выиграть. 

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