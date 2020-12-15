Сульшер поделился мнением о сопернике по 1/16 финала Лиги Европы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, которая свела его команду с "Реалом Сосьедад".
"Показалось, что прошла жеребьевка Лиги чемпионов. "Сосьедад" не самый легкий соперник. Сейчас они на первой строчке в Ла Лиге, опережают всех грандов. Я видел несколько их матчей - команда очень хорошо подготовлена. Настоящая проверка для нас.
Нет повода думать, что нам достался легкий жребий в Лиге Европы. Мы обязаны сохранять концентрацию", – сказал Сульшер в интервью официальному сайту команды.
Читать также: Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает доверять Сульшеру | http://soccernews.ru
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