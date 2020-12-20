Сульшер поделился мнением о судьбе Рэшфорда в "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о нападающем команды Маркусе Рэшфорде, сообщает Goal.com.

"Маркус обладает большим талантом. У него достаточно мотивации и самокритики, чтобы стать настоящей легендой "МЮ" в будущем.

Хочу отметить, что если оценивать статистику, то его клад уже очевиден. В раздевалке это тоже ощущается. Маркус – насквозь манчестерский мальчик.

Я доволен, как он проявляет себя в последних матчах. И он понимает, что такое "Манчестер Юнайтед". Что у него есть ДНК.

Естественно, я присматриваю за ним, оберегаю. Игроки не застрахованы от повреждений и травм. В прошлом году у него были проблемы со спиной. В задачи штаба и мои входит, в том числе, защита игрока. Видя его талант - он всегда будет целью для соперника", – сказал Сульшер.

Напомним, форвард в сезоне 2020/2021 в АПЛ забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.



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