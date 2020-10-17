Сульшер поделился мыслями о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о будущем хавбека Поля Погба в стане "манкунианцев".
"Поль - наш футболист. Он будет здесь еще два года. Уверен, он сосредоточен на том, чтобы полностью выкладываться за "МЮ". Мы хотим видеть его лучший результат.
Думаю, в следующие пару лет мы извлечем из него все лучшее", - сказал Сульшер.
Сегодня, 17 октября, "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ньюкаслом".
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" рассматривает двух тренеров в качестве замены Сульшеру| http://soccernews.ru
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|Челси
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18