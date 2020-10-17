Сульшер поделился мыслями о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о будущем хавбека Поля Погба в стане "манкунианцев".

"Поль - наш футболист. Он будет здесь еще два года. Уверен, он сосредоточен на том, чтобы полностью выкладываться за "МЮ". Мы хотим видеть его лучший результат.

Думаю, в следующие пару лет мы извлечем из него все лучшее", - сказал Сульшер.

Сегодня, 17 октября, "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ньюкаслом".

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