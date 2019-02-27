Сульшер поделился ожиданиями от матча с "Кристал Пэлас"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о сегодняшнем матче 28-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

"Кристал Пэлас" - хорошая команда. Конечно, победа с "Лестером" была впечатляющей. Рой Ходжсон отлично выстраивает игру, поэтому нам необходимо взломать оборону соперника.

"Кристал Пэлас" показывает хорошую игру в контратаках. Заха, Таунсенд, Батшуайи, Бентеке, неважно, кто выходит в старте, они представляют угрозу", - сказал норвежский специалист.

Матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 27 февраля. Начало - 23:00.

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