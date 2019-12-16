Сульшер поделился ожиданиями от матчей с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

"Красные дьяволы" на данном этапе встретятся с "Брюгге".

"Смотрел на матчи "Брюгге" с ПСЖ и "Реалом". Они неплохо играли в Лиге Чемпионов и выстояли почти во всех матчах, потерпев пару обидных поражений.

Это отличный клуб и в чемпионате Бельгии они лидируют. Предстоят сложные матчи, но в плей-офф иначе не бывает. Надеемся пройти в следующий раунд", - сказал Сульшер.

Первая встреча команд состоится 20 февраля в Бельгии. Начало - в 20:55 (мск). Второй матч клубов пройдет 27 февраля в Англии. Начало - в 23:00 (мск).

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