Сульшер поделился ожиданиями от матчей с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
"Красные дьяволы" на данном этапе встретятся с "Брюгге".
"Смотрел на матчи "Брюгге" с ПСЖ и "Реалом". Они неплохо играли в Лиге Чемпионов и выстояли почти во всех матчах, потерпев пару обидных поражений.
Это отличный клуб и в чемпионате Бельгии они лидируют. Предстоят сложные матчи, но в плей-офф иначе не бывает. Надеемся пройти в следующий раунд", - сказал Сульшер.
Первая встреча команд состоится 20 февраля в Бельгии. Начало - в 20:55 (мск). Второй матч клубов пройдет 27 февраля в Англии. Начало - в 23:00 (мск).
Не пропустите: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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