Сульшер поделился трансферными планами клуба

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Сульшер поделился трансферными планами клуба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер затронул тему предстоящего трансферного окна.

"Летом точно будут новички, однако не стоит ждать шестерых игроков. Мне кажется не существует такого тренера, поддержавшего такие изменения. Мы планируем постепенную перестройку команды, а на это уйдет несколько трансферных окон", - приводит слова Сульшера The Guardian.

Напомним, что в этом сезоне "МЮ" борется за попадание в топ-4 АПЛ. Сейчас клуб идет на шестом месте и отстает от "Арсенала", идущего на четвертой позиции, на два очка.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Лукаку. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" не будет покупать Рэшфорда

"Барселона" не будет покупать Рэшфорда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд Уотфорд 34 49
8 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон Эвертон 34 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Борнмут Борнмут 35 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов