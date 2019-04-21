Сульшер поделился трансферными планами клуба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер затронул тему предстоящего трансферного окна.

"Летом точно будут новички, однако не стоит ждать шестерых игроков. Мне кажется не существует такого тренера, поддержавшего такие изменения. Мы планируем постепенную перестройку команды, а на это уйдет несколько трансферных окон", - приводит слова Сульшера The Guardian.

Напомним, что в этом сезоне "МЮ" борется за попадание в топ-4 АПЛ. Сейчас клуб идет на шестом месте и отстает от "Арсенала", идущего на четвертой позиции, на два очка.

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