Сульшер подтвердил, что Санчес не вернётся в "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что форвард Алексис Санчес останется в "Интере" по окончании срока аренды.
"Да, я могу подтвердить это. Алексис хорошо проявил себя в "Интере", он качественный игрок, и мы желаем ему всего наилучшего", - цитирует Сульшера BBC.
Ранее сообщалось, что звёздный чилиец заключит с "нерадзурри" трёхлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.
31-летний Санчес этот сезон проводит в "Интере" на правах аренды, сыграл 30 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов.
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|Команда
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|27
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|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18