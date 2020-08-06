Сульшер подтвердил, что Санчес не вернётся в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что форвард Алексис Санчес останется в "Интере" по окончании срока аренды.

"Да, я могу подтвердить это. Алексис хорошо проявил себя в "Интере", он качественный игрок, и мы желаем ему всего наилучшего", - цитирует Сульшера BBC.

Ранее сообщалось, что звёздный чилиец заключит с "нерадзурри" трёхлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

31-летний Санчес этот сезон проводит в "Интере" на правах аренды, сыграл 30 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов.

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