Сульшер подтвердил отъезд Де Хеа в Испанию в преддверии дерби с "Манчестер Сити"

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Сульшер подтвердил отъезд Де Хеа в Испанию в преддверии дерби с "Манчестер Сити"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа действительно не поможет своей команде в ближайших матчах.

Наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер подтвердил, что футболист улетел в Испанию, где его жена родила дочь.

По словам норвежского тренера, сроки отсутствия голкипера пока неизвестны, поскольку он может задержаться на родине из-за коронавирусных ограничений. Ранее сообщалось, что речь идёт о месячном отпуске.

В текущем сезоне Де Хеа провёл за "МЮ" 29 игр и пропустил 37 голов.

В воскресенье, 7 марта, "Юнайтед" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в рамках 27-го тура АПЛ.

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