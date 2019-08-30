Сульшер подтвердил уход Смоллинга в "Рому"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном переходе защитника "красных дьяволов" Криса Смоллинга в "Рому".

"Я не мог обещать Крису регулярную игровую практику, поэтому когда появился вариант с "Ромой", мы сели за стол переговоров. Он уже улетел в Рим. Думаю, ему понравится этот опыт в большом клубе и большой лиге. Он вернётся к нам более сильным", - цитирует Сульшера Goal.com.

Ранее сообщалось, что речь идёт о годичной аренде за 3 миллиона евро без права выкупа.

Смоллинг выступает за "МЮ" с 2010 года, сыграл 323 матча, забил 18 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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