Сульшер подтвердил уход Смоллинга в "Рому"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном переходе защитника "красных дьяволов" Криса Смоллинга в "Рому".
"Я не мог обещать Крису регулярную игровую практику, поэтому когда появился вариант с "Ромой", мы сели за стол переговоров. Он уже улетел в Рим. Думаю, ему понравится этот опыт в большом клубе и большой лиге. Он вернётся к нам более сильным", - цитирует Сульшера Goal.com.
Ранее сообщалось, что речь идёт о годичной аренде за 3 миллиона евро без права выкупа.
Смоллинг выступает за "МЮ" с 2010 года, сыграл 323 матча, забил 18 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|3
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|3
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|Арсенал Лондон
|3
|6
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|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
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|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0