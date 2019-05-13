Сульшер подвёл итоги сезона для "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер подвёл итоги сезона для "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями о завершившемся для его команды сезоне, а также порассуждал о следующей кампании.

"Последние два месяца были крайне тяжёлыми. Единственный положительный момент - сезон закончился. Мы соберёмся 1 июля и будем работать ещё больше, чем ранее. В АПЛ нашей задачей будет попадание в первую четвёрку. Также будем бороться за победу в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги, поскольку "МЮ" не может много лет оставаться без трофеев", - цитирует Сульшера BBC.

Стоит отметить, что в сезоне 2018/19 "красные дьяволы" финишировали в АПЛ на шестом месте.

Сульшер возглавил "Юнайтед" в декабре прошлого года. В конце марта клуб подписал с норвежцем постоянный контракт, рассчитанный до 2022 года.

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