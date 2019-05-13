Сульшер подвёл итоги сезона для "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями о завершившемся для его команды сезоне, а также порассуждал о следующей кампании.
"Последние два месяца были крайне тяжёлыми. Единственный положительный момент - сезон закончился. Мы соберёмся 1 июля и будем работать ещё больше, чем ранее. В АПЛ нашей задачей будет попадание в первую четвёрку. Также будем бороться за победу в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги, поскольку "МЮ" не может много лет оставаться без трофеев", - цитирует Сульшера BBC.
Стоит отметить, что в сезоне 2018/19 "красные дьяволы" финишировали в АПЛ на шестом месте.
Сульшер возглавил "Юнайтед" в декабре прошлого года. В конце марта клуб подписал с норвежцем постоянный контракт, рассчитанный до 2022 года.
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"Реал" установил клубный антирекорд в 21 веке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16