Сульшер: "Погба счастлив в "МЮ". Он просто вежливо ответил на вопрос о "Реале"

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Сульшер: "Погба счастлив в "МЮ". Он просто вежливо ответил на вопрос о "Реале"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова полузащитника Поля Погба, который ранее заявил, что любой футболист хочет перейти в "Реал".

"Одной из проблем современности является доступность игроков для журналистов. Поль просто ответил на общий вопрос, сказав, что любой игрок хочет выступать за "Реал". Но на самом деле он счастлив в "Манчестер Юнайтед". Я всегда говорил, что буду строить команду вокруг него. С тех пор в моем мнении ничего не поменялось", - приводит слова Сульшера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за Погба 145 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний француз провел за "Манчестер Юнайтед" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Погба не хочет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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