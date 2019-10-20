Сульшер похвалил игроков "МЮ" после матча с "Ливерпулем"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что думает о ничейном результате команды в матче с "Ливерпулем" (1:1) в рамках 9-го тура АПЛ. Об этом сообщает BBC.

Счет был открыт на 36-й минуте форвардом "МЮ" Маркусом Рашфордом. "Красные дьяволы" вели на протяжении всего матча, однако за 5 минут до конца основного времени полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана спас свою команду от поражения.

"Не думаю, что матч был разочарованием, так как нужно смотреть на выполнение плана и работу футболистов. Разочарованием является только результат. Игроки старались, они были великолепны.

Мы становимся все сильнее. Футболисты очень расстроены, а это хороший знак", - сказал Сульшер.

После 9-туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 10 баллов. "Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате.

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