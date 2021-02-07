Сульшер попрощался с мыслями о чемпионстве

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с "Эвертоном" (3:3) в 23-м туре АПЛ.

"Мы хорошо играли во второй половине, но пропустили три гола после трех ударов в створ. На первые два гола наша реакция была хорошей, а потом нам нужно было держать мяч у их углового флажка все компенсированное время.

Не хочу осуждать кого-то за пропущенные голы, но мы могли бы сыграть лучше в каждом из моментов. Нужно было забивать четвертый гол.

"Нас не стоит рассматривать как претендентов на титул. Мы стали лучше как команда, посмотрим, на каком месте мы в итоге окажемся.