Сульшер попрощался с мыслями о чемпионстве

Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтед

Сульшер попрощался с мыслями о чемпионствеГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с "Эвертоном" (3:3) в 23-м туре АПЛ.

"Мы хорошо играли во второй половине, но пропустили три гола после трех ударов в створ. На первые два гола наша реакция была хорошей, а потом нам нужно было держать мяч у их углового флажка все компенсированное время.

Не хочу осуждать кого-то за пропущенные голы, но мы могли бы сыграть лучше в каждом из моментов. Нужно было забивать четвертый гол.

"Нас не стоит рассматривать как претендентов на титул. Мы стали лучше как команда, посмотрим, на каком месте мы в итоге окажемся.

Отлично, что мы двигаемся вперед, но нужно прекратить пропускать такие простые голы", – приводит слова норвежца Manchester Evening News.

Читать подробнее о матче: "Эвертон" в компенсированное время вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
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