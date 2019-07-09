Сульшер попросил Лукаку задержаться в "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер попросил Лукаку задержаться в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер встретился с форвардом Ромелу Лукаку.

Как сообщает The Sun, норвежский специалист просит игрока остаться в клубе хотя бы еще на один сезон. При этом тренер гарантирует ему место в основном составе.

Напомним, что в услугах бельгийца заинтересованы некоторые итальянские клубы, а главным фаворитом в борьбе за игрока является "Интер".

В минувшем сезоне Лукаку провел 45 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и 4 ассистами.

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