Сульшер потроллил "Ливерпуль" перед очным матчем АПЛ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подколол "Ливерпуль" в преддверии очного матча девятого тура АПЛ.

"Уверен, мы оправимся и выиграем Премьер-лигу. И я не сомневаюсь, что это случится раньше, чем через 30 лет", - цитирует норвежца The Telegraph.

Напомним, что "Ливерпуль" не может выиграть чемпионский титул с 1990 года. "МЮ" в последний раз брал золото в 2013 году.

Северо-западное дерби состоится сегодня на "Олд Траффорд" в 18:30 по московскому времени.

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