Сульшер повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" 72-летней давности

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Таким образом, манкунианцы одержали пятую победу подряд в Премьер-лиге с тех пор, как на пост исполняющего обязанности главного тренера команды был назначен Уле-Гуннар Сульшер. Благодаря этому Сульшер повторил рекорд Мэтта Басби, который также стартовал с пяти побед в чемпионате Англии в сезоне-1946/47.

Благодаря этой победе "Манчестер Юнайтед" набрал 41 очко и теперь делит 5-6 места в турнирной таблице АПЛ с "Арсеналом". В следующем туре "дьяволы" на своем поле сыграют с "Брайтоном". Встреча состоится 19 января.

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