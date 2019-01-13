Сульшер повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" 72-летней давности

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Сульшер повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" 72-летней давности

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Таким образом, манкунианцы одержали пятую победу подряд в Премьер-лиге с тех пор, как на пост исполняющего обязанности главного тренера команды был назначен Уле-Гуннар Сульшер. Благодаря этому Сульшер повторил рекорд Мэтта Басби, который также стартовал с пяти побед в чемпионате Англии в сезоне-1946/47.

Благодаря этой победе "Манчестер Юнайтед" набрал 41 очко и теперь делит 5-6 места в турнирной таблице АПЛ с "Арсеналом". В следующем туре "дьяволы" на своем поле сыграют с "Брайтоном". Встреча состоится 19 января.

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3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
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18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
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