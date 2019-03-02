Сульшер повторил рекорд Сарри
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд наставника "Челси" Маурицио Сарри.
Как сообщает Gracenote Live, норвежский специалист стартовал в АПЛ с 12 матчей без поражений (10 побед и 2 ничьи). Ранее подобное удавалось только итальянскому рулевому "синих".
Сульшер в декабре прошлого года сменил на тренерском мостике манкунианцев уволенного Жозе Моуринью. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, что сегодня "МЮ" вырвал победу над "Саутгемптоном" со счётом 3:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|28
|69
|2
|Манчестер Сити
|28
|68
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Арсенал Лондон
|29
|57
|5
|Манчестер Юнайтед
|28
|55
|6
|Челси
|27
|53
|7
|Вулверхэмптон
|28
|40
|8
|Уотфорд
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|28
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14