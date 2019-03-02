Сульшер повторил рекорд Сарри

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Сульшер повторил рекорд СарриИсполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд наставника "Челси" Маурицио Сарри.

Как сообщает Gracenote Live, норвежский специалист стартовал в АПЛ с 12 матчей без поражений (10 побед и 2 ничьи). Ранее подобное удавалось только итальянскому рулевому "синих".

Сульшер в декабре прошлого года сменил на тренерском мостике манкунианцев уволенного Жозе Моуринью. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что сегодня "МЮ" вырвал победу над "Саутгемптоном" со счётом 3:2.

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