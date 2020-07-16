Сульшер пожаловался на календарь в преддверии кубкового матча с "Челси"

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Сульшер пожаловался на календарь в преддверии кубкового матча с "Челси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер недоволен расписанием матчей своей команды.

Норвежский тренер обратил внимание, что перед полуфинальным поединком Кубка Англии против "Челси" у соперника будет гораздо больше времени на отдых.

"Перед возобновлением сезона мы рассуждали о справедливом календаре, но на практике всё вышло наоборот. Очевидно, что мы опасаемся игры с "Челси", поскольку у них будет над 48 часов больше отдыха, чем у нас. Это нечестно. Для нас это не станет проблемой, хотя 48 часов - это большая разница на данном отрезке сезона", - приводит слова Сульшера Goal.com.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" состоится в воскресенье, 19 июля, на "Уэмбли".

"Красным дьяволам" предстоит сегодня сыграть с "Кристал Пэлас" в рамках 36-го тура АПЛ. "Синие", в свою очередь, провели встречу с "Норвичем" ещё во вторник.

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