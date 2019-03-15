Сульшер предложил легенде "Манчестер Юнайтед" работу в клубе
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гунар Сульшер хочет предложить работу в клубе бывшему одноклубнику Полу Скоулзу. Об этом сообщает The Sun.
Напомним, вчера, 14 марта, Скоулз покинул пост главного тренера клуба "Олдхэм Атлетик".
"Мы хотим пригласить его к нам, если у него есть желание. Он может прийти и мы все обсудим. Мы общались, у него не получилась в "Олдхэме", - сказал Сульшер.
Скоулз работал в "МЮ" в 2014 году на протяжении 4 матчей, тогда команду временно возглавлял Райан Гиггз.
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|30
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|Манчестер Юнайтед
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|Саутгемптон
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|Бернли
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|Кардифф Сити
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