Сульшер предупредил игроков "Манчестер Юнайтед" о своём возможном увольнении

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер предупредил своих подопечных, что его могут в ближайшее время уволить с занимаемого поста.

По информации The Sun, норвежский специалист рассказал футболистам "красных дьяволов", что поражения в матчах с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" приведут к его отставке.

Ожидается, что в случае ухода Сульшера "МЮ" возглавит Маурисио Почеттино.

Напомним, что с "Тоттенхэмом" манкунианцы сыграют 4 декабря дома, а с "Манчестер Сити" 7 декабря в гостях.

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