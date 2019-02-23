Сульшер пригласил Фергюсона поучаствовать в подготовке к матчу с "Ливерпулем"

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Сульшер пригласил Фергюсона поучаствовать в подготовке к матчу с "Ливерпулем"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер пригласил экс-наставника команды сэра Алекса Фергюсона поучаствовать в подготовке к матчу 27-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Норвежский специалист предложил легендарному шотландцу выступить с речью перед футболистами на предматчевой установке.

"Будем рады, если Фергюсон выступит с речью. Если он сам хочет, конечно. Фергюсону очень важно, чтобы мы победили", - цитирует Сульшера The Sun.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 24 февраля, в 17:05 по московскому времени.

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