Сульшер пригласил в "Манчестер Юнайтед" опытного форварда
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер пригласил в свою команду форварда Джузеппе Росси, сообщает BBC.
По информации источника, о подписании контракта речи не идёт, 31-летний итальянец просто будет тренироваться с "красными дьяволами", чтобы набрать игровую форму.
Напомним, что Росси сейчас является свободным агентом. Его последним клубом была "Дженоа", которую футболист покинул прошлым летом.
В сентябре опытного нападающего обвиняли в употреблении допинга, однако он сумел доказать свою невиновность.
Росси выступал за "МЮ" с 2004 по 2007 год, сыграл 14 матчей и забил 4 гола.
Не пропустите: Сульшер повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" 72-летней давности. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Марсель" сделал Балотелли главной целью на зимнее трансферное окно
-
Защитник "Бетиса" пожаловался на оскорбления со стороны Винисиуса Жуниора
-
"Спартак" отправил Реброва из ОАЭ в Москву
-
"Милан" сразится с "Наполи" и другие пары 1/4 финала Кубка Италии
-
Девушка дня: Мариса Мендеш - дочь лучшего агента мира Жорже Мендеша, работающая на Криштиану Роналду
-
Аршавин сравнил себя с Лионелем Месси
-
"Тоттенхэм" теряет Харри Кейна
-
Сульшер пригласил в "Манчестер Юнайтед" опытного форварда
-
Диего Симеоне одержал юбилейную победу у руля "Атлетико"
-
Линекер в очередной раз восхитился Лионелем Месси
-
Александр Зинченко сделал важное заявление о своём будущем в "Манчестер Сити"
-
Солари прокомментировал трудную победу "Реала" над "Бетисом"
-
Эмери настаивает на продаже Озила в январе
-
Синдзи Кагава может продолжить карьеру во Франции
-
Marca усомнилась в подлинности очередного достижения Лионеля Месси
-
"Монако" анонсировал пятый зимний трансфер
-
"Реал" озвучил диагноз Карима Бензема
-
Главные новости дня: 13 января
-
Один из лидеров "Барселоны" громко высказался о своем будущем
-
"Реал" показал удивительно низкий процент владения мячом в матче с "Бетисом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11