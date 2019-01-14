Сульшер пригласил в "Манчестер Юнайтед" опытного форварда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер пригласил в свою команду форварда Джузеппе Росси, сообщает BBC.

По информации источника, о подписании контракта речи не идёт, 31-летний итальянец просто будет тренироваться с "красными дьяволами", чтобы набрать игровую форму.

Напомним, что Росси сейчас является свободным агентом. Его последним клубом была "Дженоа", которую футболист покинул прошлым летом.

В сентябре опытного нападающего обвиняли в употреблении допинга, однако он сумел доказать свою невиновность.

Росси выступал за "МЮ" с 2004 по 2007 год, сыграл 14 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: Сульшер повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" 72-летней давности. | http://soccernews.ru