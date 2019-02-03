Сульшер прилетел на матч "Лион" - ПСЖ

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Сульшер прилетел на матч "Лион" - ПСЖ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прилетел на матч 23-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и ПСЖ.

Как сообщает Manchester Evening News, норвежский специалист отправился в Пятую республику сразу после поединка 25-го тура АПЛ против "Лестера", в котором его команда одержала минимальную победу.

Напомним, что ПСЖ является соперником "МЮ" по 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч между манкунианцами и парижанами состоится 12 февраля на "Олд Траффорд", а ответный - 6 марта на "Парк де Пренс".

Не пропустите: Сульшер прокомментировал победу над "Лестером". | http://soccernews.ru

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