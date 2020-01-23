Сульшер продолжит тренировать "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер продолжит тренировать "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

По информации Sky Sports, боссы "красных дьяволов" выразили поддержку норвежскому специалисту, несмотря на то, что результаты текущего сезона оставляют желать лучшего.

По итогам 24 туров "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. Это худший результат клуба за указанный период в XXI веке.

46-летний Сульшер возглавил манкунианцев в декабре 2018 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона 2021/22.

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