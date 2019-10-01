Сульшер прокомментировал ничейный матч "Манчестер Юнайтед" с "Арсеналом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный матч 7-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:1). Об этом сообщает BBC.



"Когда мы ведем 1:0, мы не забиваем второй гол, который нам необходим для уверенности. Нужно критичнее относится к собственной игре. Мы должны выносить уроки из ошибок, которые происходят в матчах. Когда мы останавливаемся в шаге от победы - меня это разочаровывает", - сказал Сульшер.

"МЮ" занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" расположился на 4 позиции.

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