Сульшер прокомментировал ничью с "Саутгемптоном"

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Сульшер прокомментировал ничью с "Саутгемптоном"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча с "Саутгемптоном" (1:1).

"Мы отлично начали игру, все шло по плану. Однако плохо было с реализацией моментов, которых было очень много. В трех матчах, в которых мы не смогли выиграть, мы играли лучше, чем с "Челси". Превосходили соперников и создавали много моментов, но не могли завершать атаки. Сегодня мы должны были выигрывать", - приводит слова Сульшера ВВС.

После 4 туров "МЮ" имеет 5 очков и занимает 7-е место в АПЛ.

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