Сульшер прокомментировал отсутствие Донни ван де Бека в матче против "Ньюкасла"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, почему в матче чемпионата Англии против "Ньюкасла" (4:1) отсутствовал хавбек Донни ван де Бек.
"Донни еще получит игровое время. Он хорошо занимается на тренировках, а в матче с "Ньюкаслом", выйдя на замену, он не потерял ни разу мяч. Нужно найти баланс.
Мы выиграли со счетом 4:1, а у меня спрашивают, почему один из игроков не вышел... У него еще будет время", - цитирует Сульшера Goal.com.
Напомним, 23-летний игрок стал футболистом "МЮ" в летнее трансферное окно, подписав с командой пятилетний контракт.
Благодаря победе "МЮ" поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
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|Вест Хэм Юнайтед
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