Сульшер прокомментировал отсутствие Донни ван де Бека в матче против "Ньюкасла"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшердонни ван де бек

Сульшер прокомментировал отсутствие Донни ван де Бека в матче против "Ньюкасла"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, почему в матче чемпионата Англии против "Ньюкасла" (4:1) отсутствовал хавбек Донни ван де Бек.

"Донни еще получит игровое время. Он хорошо занимается на тренировках, а в матче с "Ньюкаслом", выйдя на замену, он не потерял ни разу мяч. Нужно найти  баланс. 

Мы выиграли со счетом 4:1, а у меня спрашивают, почему один из игроков не вышел... У него еще будет время", - цитирует Сульшера Goal.com.

Напомним, 23-летний игрок стал футболистом "МЮ" в летнее трансферное окно, подписав с командой пятилетний контракт.

Благодаря победе "МЮ" поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Читайте также: "Манчестер Сити" минимально переиграл "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"МЮ" интересуется защитником "Реала" Вальверде

"МЮ" интересуется защитником "Реала" Вальверде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов