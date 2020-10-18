Сульшер прокомментировал отсутствие Донни ван де Бека в матче против "Ньюкасла"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, почему в матче чемпионата Англии против "Ньюкасла" (4:1) отсутствовал хавбек Донни ван де Бек.

"Донни еще получит игровое время. Он хорошо занимается на тренировках, а в матче с "Ньюкаслом", выйдя на замену, он не потерял ни разу мяч. Нужно найти баланс.

Мы выиграли со счетом 4:1, а у меня спрашивают, почему один из игроков не вышел... У него еще будет время", - цитирует Сульшера Goal.com.

Напомним, 23-летний игрок стал футболистом "МЮ" в летнее трансферное окно, подписав с командой пятилетний контракт.

Благодаря победе "МЮ" поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

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