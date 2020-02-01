Сульшер прокомментировал переход Игало в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями о подписании форварда "Шанхай Шенхуа" Одиона Игало.

Напомним, что "красные дьяволы" арендовали нигерийца до конца текущего сезона, предположительно, с правом последующего выкупа.

В составе "МЮ" 30-летний нападающий должен заменить травмированного Маркуса Рэшфорда.

"Одион - опытный футболист. Его трансфер даст нам новую опцию в атаке. Мы сможем использовать центрального нападающего другого типа на период его нахождения в команде. Отличный парень и большой профессионал. Уверен, что он использует своё время здесь по максимуму", - цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

Не пропустите: Игало выбирал между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru