Сульшер прокомментировал переход Игало в "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями о подписании форварда "Шанхай Шенхуа" Одиона Игало.
Напомним, что "красные дьяволы" арендовали нигерийца до конца текущего сезона, предположительно, с правом последующего выкупа.
В составе "МЮ" 30-летний нападающий должен заменить травмированного Маркуса Рэшфорда.
"Одион - опытный футболист. Его трансфер даст нам новую опцию в атаке. Мы сможем использовать центрального нападающего другого типа на период его нахождения в команде. Отличный парень и большой профессионал. Уверен, что он использует своё время здесь по максимуму", - цитирует Сульшера официальный сайт клуба.
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