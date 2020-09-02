Сульшер прокомментировал переход ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер прокомментировал переход ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался касательно трансфера полузащитника Донни ван де Бека.

Напомним, что "красные дьяволы" купили игрока у "Аякса" за 39 миллионов евро + бонусы.

"У него есть всё, чтобы выступать в нашей команде. Донни обладает характером, который позволит ему добиться успеха в "Манчестер Юнайтед". Его видение поля, движение, чтение игры усилят нашу полузащиту. Переход ван де Бека сделает её ещё более талантливой. Он прекрасно выступал в Нидерландах и Европе на протяжении последних нескольких лет, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним", - сказал Сульшер.

Контракт ван де Бека с "МЮ" рассчитан до 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.

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Донни ван де Бек перешел в "Манчестер Юнайтед"

Донни ван де Бек перешел в "Манчестер Юнайтед"

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