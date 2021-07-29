Сульшер прокомментировал переход Варана в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о переходе французского защитника Рафаэля Варана из мадридского "Реала" в стан "красных дьяволов".

"Я очень рад, что нам удалось заключить сделку с "Реалом". Рафаэль - опытный победитель. Сэр Алекс Фергюсон в 2011 году был близок к подписанию Варана. Он даст нам возможность играть в разных стилях.

Сейчас клуб работает над тем, чтобы как можно быстрее уладить все бюрократические детали. Есть некоторые заминки из-за визы в Англию и Брекзита с карантином. Все надо делать как можно быстрее, но при этом не нарушая правил", - сказал норвежский специалист.

Напомним, что "МЮ" заплатит "Реалу" за защитника 50 миллионов евро, а еще 5 миллионом предусмотрены в качестве бонусов. Контракт футболиста с английским клубом будет рассчитан на 4 сезона с опцией продления на еще один год.

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