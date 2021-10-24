Сульшер прокомментировал плохую форму "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер прокомментировал плохую форму "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о слабой форме команды в преддверии игры против "Ливерпуля" в АПЛ.

"В последнее время мы потеряли некоторое количество очков, и это нас не радует. Но нужно отталкиваться от того, что имеем, и улучшать наше положение. Мы не можем позволить себе терять время. Пускай сезон длинный, команды, с которыми мы соревнуемся, не станут терять много очков.

Мы состязаемся на таком высоком уровне в Лиге чемпионов и АПЛ, что стоит потерять концентрацию – и тебя наказывают. Но я ожидаю, что в ближайшие месяцы мы прибавим.

Роналду с нами лишь месяц, Джейдон Санчо – два, Рэшфорд только вернулся, Кавани тоже долго не было. Так что я думаю, что мы прибавим", – сказал норвежский специалист.

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