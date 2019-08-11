Сульшер прокомментировал победный матч "Манчестер Юнайтед" с "Челси"

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Сульшер прокомментировал победный матч "Манчестер Юнайтед" с "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о матче 1-го тура чемпионата Англии с "Челси" (4:0).

"Второй тайм был невероятным. Мы хорошо защищались и контратаковали. Нам повезло выйти вперед. 

Парни упорно работали, это только начало. У нас еще появятся сложные моменты", - сказал Сульшер.

В минувшем сезоне "Манчестер Юнайтед" с 66 баллами занял 6 место в АПЛ.

А еще:  "Челси" оказался в зоне вылета впервые с 2000 года | http://soccernews.ru
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