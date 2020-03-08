Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победный матч против "Манчестер Сити" в 29-м туре чемпионата Англии (2:0).

"Больше всего мне понравились желание, отношение и старание и связь футболистов с фанатами. Иногда мы давили на них, заставляли опускаться, старались быть агрессивными.

Мы заставляли их совершать ошибки, поэтому довольны результатами", - цитирует Sky Sports Сульшера.

Отметим, что "МЮ" выиграл оба матча у "Ман Сити" в чемпионате впервые с сезона-2009/10.

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