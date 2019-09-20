Сульшер прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Астаной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о победном матче команды в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Астаной" (1:0).

"Мы сами создали сложности для себя. В таких матчах хочется быть уверенным в победе в первые 20 минут и потом просто наслаждаться.

Некоторым нашим футболистам нужно игровое время. Хорошо, что добыли три очка.

У наших молодых игроков сегодня была хорошая возможность. Они бы не выступали, если бы не были готовы", - сказал Сульшер.

Таким образом "Манчестер Юнатед" возглавил группу L, набрав 3 балла. Во 2-ом туре ЛЕ "красные дьяволы" встретятся с АЗ. Встреча пройдет 3 октября и начнется в 19:55 (мск).

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