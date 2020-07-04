Сульшер прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Борнмутом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гунар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура АПЛ против "Борнмута" (5:2).

"Очень доволен сегодняшней игрок: действовали активно, забивая голы. Это был матч для фанатов. "Стретфорд Энд" явно одобрил бы наше выступление.

Наши нападающие выступают в едином ключе ради общей цели. Помогает, что они дружат друг с другом и подталкивают", - цитирует Сульшера BT Sport.

После 33 туров АПЛ "МЮ" занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 55 очков. 9 июля подопечные Сульшера сыграют на выезде с "Астон Виллой".

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