Сульшер прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Гранадой" в Лиге Европы
Фото REUTERS / Phil Noble
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Гранады".
Напомним, что "красные дьяволы" добыли победу в Испании со счётом 2:0.
"Это была неидеальная игра, хотя 2:0 - очень хороший результат, особенно если учесть, как тяжело играть в Испании. Мы хотим побеждать в каждом матче. Наша команда ещё молода и много учится. Надо постоянно прогрессировать. В противном случае соперники тебя быстро настигнут", - приводит слова Сульшера BBC.
"МЮ" примет "Гранаду" в следующий четверг, 15 апреля. В случае выхода в полуфинал ЛЕ манкунианцы сыграют с "Аяксом" или "Ромой".
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