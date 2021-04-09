Сульшер прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Гранадой" в Лиге Европы

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Гранады".

Напомним, что "красные дьяволы" добыли победу в Испании со счётом 2:0.

"Это была неидеальная игра, хотя 2:0 - очень хороший результат, особенно если учесть, как тяжело играть в Испании. Мы хотим побеждать в каждом матче. Наша команда ещё молода и много учится. Надо постоянно прогрессировать. В противном случае соперники тебя быстро настигнут", - приводит слова Сульшера BBC.

"МЮ" примет "Гранаду" в следующий четверг, 15 апреля. В случае выхода в полуфинал ЛЕ манкунианцы сыграют с "Аяксом" или "Ромой".

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