Сульшер прокомментировал победу "МЮ" над "Вулверхэмптоном" с голом на последней минуте

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Сульшер прокомментировал победу "МЮ" над "Вулверхэмптоном" с голом на последней минуте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о победе своей команды в матче 16-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (1:0).

"Наступило ли для нас "Ферги-тайм"? Это появилось у нас чуть раньше в нынешнем сезоне. Нам стало удаваться чаще выигрывать в концовках. Футболисты стали сильнее физически и психологически. 

Мы играли против сильной команды, поэтому нам не удалось показать наш лучший футбол. Быть может соперник устал в концовке больше нас, ведь у нас был лишшний день отдыха. 

Мы провели позитивный год. Команда готова подняться в таблице на более высокую позицию", - приводит слова Сульшера ВВС.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на два очка.

Не пропустите: Рэшфорд забил самый поздний победный гол "МЮ" в АПЛ за 11 лет. | http://soccernews.ru
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