Сульшер прокомментировал победу над "Челси"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился эмоциями после матча 1/8 финала Кубка Англии против "Челси".

"Это выдающийся результат. После матча с ПСЖ нам досталось, но сегодня все сыграли так, как мы просили. Игра была великолепной, наша тактика сработала. Мы просили полузащитников прессинговать выше и входить в штрафную, всё получилось. Игра в обороне во втором тайме была фантастической. "Челси" - хорошая команда, у них свой стиль, но Мата проделал отличную работу против Жоржиньо, а в защите мы сыграли почти идеально. Нам удалось отстоять ворота" - цитирует Сульшера BBC.

Напомним, что "МЮ" победил "Челси" со счётом 2:0 и пробился в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет с "Вулверхэмптоном".

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